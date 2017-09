Samana gaat op bedrijfsbezoek bij Varesa

Sint-Huibrechts-Lille

Neerpelt - Samana Sint-Huibrechts-Lille bezocht het bedrijf Varesa, een groothandel in vruchtensappen.

Woensdag 13 september bezochten we met onze leden van Samana het familiebedrijf Varesa, een groothandel in dranken en vruchtensappen in de Ondernemersstraat in Lommel. Het bedrijf werd gesticht in 1976 in Sint-Huibrechts-Lille. De naam Van Renterghem werd later Varesa NV. Op dit ogenblik is het uitgegroeid tot een logistiek centrum van 5,5 ha met 100 medewerkers, de derde generatie heeft ondertussen ook zijn intrede gedaan om verder aan een sappige toekomst te bouwen. We werden heel warm ontvangen met een fijne uiteenzetting in "gewone mensentaal" en met hapjes en drankjes. Daarna reden we richting Lommel-centrum waar een warm avondmaal ons opwachtte in Het Onderwerp. Het werd een fijne namiddag om iemand van onze gemeente te horen en te zien die door hard werken het zo ver gebracht heeft.