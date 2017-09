Lennert Schuermans enige Limburger op Danone Nations Cup in New York

Diepenbeek - Lennert Schuermans gaat als enige Limburger naar New York. Hij zal er, samen met 11 andere landgenoten, België vertegenwoordiger op de Danone Nations Cup (vergelijkbaar met een WK voor landenteams).

Lennert Schuermans (speler STVV - U13) is als enige Limburger (Diepenbeek) geselecteerd om België te vertegenwoordigen op de Danone Nations Cup (geselecteerd via de scholengemeenschap).

Lennert is in eerste instantie met zijn schoolploeg kampioen van Limburg geworden. Vervolgens heeft zijn team de nationale finale in Brussel gespeeld. Uit deze teams (10 provincies) werden 12 jongens geselecteerd om België te vertegenwoordigen op de Danone Nations Cup in New York. Hij is bijgevolg de enige Limburger aanwezig in de selectie. De wereldfinale vindt plaats van 22 september tem 24 september. Er zijn 32 landen die deelnemen aan dit tornooi.

Het resultaat van de loting is ondertussen bekend. België zal het in de groepsfase opnemen tegen Japan, Canada en Uruguay.