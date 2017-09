Eerste kennismakingsronde EDEL is schot in de roos!

Genk - Afgelopen dinsdag 12 september 2017 verzamelden zo’n 50 amateurkunstenaars in het stadhuis voor het eerste van twee ontmoetingsmomenten rond het ‘project Edel’. Regisseur Jaak Lema (bekend van o.a.: Rozenoorlog, 14-18 en de Ketnetmusical) zal in juni 2018 samen met dat Genks talent de productie, met als werktitel EDEL, maken.

Het was een drukke bedoening in het Stadhuis van Genk. Elke deelnemer werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij ze ook even de kans kregen om te laten zien welke theater-, dans-, zang-, muzikale talenten ze hebben. Zo krijgt de regisseur het perfecte beeld van welk ‘vlees er in de kuip’ ligt. Want met deze talenten gaat Jaak Lema aan de slag om een totaalspektakel te maken die de toeschouwers met kippenvel zal achterlaten.

Het hele gebouw gonsde van de bedrijvigheid: de Italiaanse Groep I Campagnoli verscheen in traditionele klederdracht, Genkse Bellenman Jempi Trippaers zelfs in volledig tenue mét accordeon, Turkse Sazmuzikanten oefenden in de trappenhal en enkele zangeressen smeerden hun stembanden met enkele stemoefeningen. Hier en daar gierden de zenuwen door de kelen, maar alles kwam in orde.

“Ik ben vooral verrast” zegt een gelukkige Jaak Lema “het zal een hele opdracht worden al dit talent samen te kneden tot een spektakel, maar dat gaat hier allemaal goedkomen!”.

Schepen van Cultuur Anniek Nagels klinkt opgetogen: “Wij weten natuurlijk al langer wat er leeft in Genk en welke verscholen talentjes hier rondlopen” zegt ze “Het is nu aan Jaak en zijn creatieve team om met deze mensen aan de slag te gaan en hun boven zichzelf te laten uitstijgen.”

Op dinsdag 26 september 2017 vindt er een tweede ontmoetingsmoment plaats in het Stadhuis. Hierop zullen zo’n 100 personen hun beste beentje voorzetten.

Ben jij amateurkunstenaar en wil je meewerken aan deze productie?

Mail dan cultuur@genk.be