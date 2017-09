President Trump lijkt nu met Democraten ook een deal te gaan sluiten over immigranten, tot woede van zijn achterban

De Amerikaanse president Donald Trump en de Democraten in het Congres hebben een akkoord bereikt om de 800.000 jonge ‘Dreamers’ toch nog te beschermen voor uitwijzing, ook nu de president het DACA-programma van zijn voorganger Barack Obama heeft geschrapt. Dat zeggen de Democratische leiders in Huis en Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer.

Onder president Obama kregen 800.000 jonge illegalen - voornamelijk uit Mexico - de kans om te studeren en werken in de VS zonder zich zorgen te moeten maken over uitwijzing. Trump besliste begin deze maand echter om het programma geleidelijk af te bouwen. Er wordt geen enkele nieuwe aanvraag meer onderzocht. Wat er gebeurt met wie het statuut nu al heeft, was nog onduidelijk. Democraten en Republikeinen in het Congres kregen zes maanden de tijd om de plannen hierover in wetten te gieten.

Protest tegen het mogelijke uitzetten van jonge immigranten Foto: AFP

Volgens Pelosi en Schumer hadden ze woensdag een “zeer productieve” discussie met Trump in het Witte Huis. “We zijn overeengekomen om de beschermingen van DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, red.) snel in wetten te gieten”, klinkt het in een persbericht.

Beide partijen zouden het ook gehad hebben over een plan voor de beveiliging van de grens met Mexico, “zonder een muur”, die “verteerbaar is voor beiden”, maar dat spreekt het Witte Huis tegen. “DACA en grensbeveiliging werden besproken, maar er is zeker geen akkoord om de muur te laten vallen”, verklaarde woordvoerster Sarah Sanders.

Even later ontkende Trump zelf via twitter dat er sprake was van een akkoord over de afhandeling van het Daca-programma. “Er is gisterenavond geen deal bereikt over Daca.” De president stelt dat de Democraten eerst zouden moeten instemmen met een “strenge beveiliging van de grenzen” vooraleer hij het op een akkoordje gooit over de bescherming van jonge migranten. Hij stelt ook dat een eventueel plan dan eerst nog door het Congres moet geraken.

“Trump blaast zijn aanhang op”

Nog maar net sloot Trump met de Democratische congresleiders een deal over de begroting, tot ontsteltenis van zijn Republikeinse partijgenoten, die gepasseerd werden. Nu er een nieuwe deal in de steigers staat kunnen een aantal conservatieve partijgenoten alweer hun oren niet geloven. Steve King, een Republikeinse afgevaardigde voor de staat Iowa en een Trumpaanhanger van het eerste uur, sprak al dreigende taal aan het adres van de president. “Als de berichtgeving over een potentiële immigratiedeal klopt dan blaast de president zijn trouwe basis op en zal de schade enorm en onherstelbaar zijn”, zegt King.