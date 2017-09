Jacky Mathijssen (54) dicht bij nieuwe job als coach van Griekse eersteklasser

Jacky Mathijssen (54) trekt waarschijnlijk naar de Griekse eersteklasser Larissa. De coach zat zonder werk nadat hij opstapte bij Westerlo na de degradatie naar 1B. Enkele maanden geleden kon hij al overnemen bij Larissa voor de laatste vier speeldagen maar toen legde hij het aanbod naast zich neer. Deze keer stort hij zich wel op zijn tweede buitenlandse avontuur nadat hij eerder al aan de slag was in de Griekse tweede klasse.

Mathijssen stapte eind vorig seizoen op bij Westerlo, nadat de Kempense club degradeerde uit de Jupiler Pro League na een spannende ontknoping waarin Moeskroen aan het langste eind trok. De ex-doelman stond er sinds half september aan het roer nadat hij de ontslagen Bob Peeters was opgevolgd. Daarvoor stond Mathijssen aan het roer bij onder meer Oud-Heverlee Leuven, STVV, Charleroi, Club Brugge, Lokeren en (Germinal) Beerschot.

Mathijssen was in het seizoen 2013-2014 al actief in Griekenland bij de tweedeklasser Fostiras, een kleine club uit Athene die net was gekocht door de Belgische ondernemer Carlo Vandekerkhof. Hij maakte er indruk met een jonge ploeg maar keerde na één seizoen terug naar België om aan de slag te gaan bij Oud-Heverlee Leuven.

“Enkele maanden geleden heb ik nog met de Griekse eersteklasser Larissa gepraat. Ik kon er overnemen voor de laatste vier speeldagen. In Westerlo zat het seizoen er al op, ik kon weg. Maar het was nét niet wat ik wilde”, vertelde Mathijssen onlangs in Humo. “Buiten Olympiakos en Panathinaikos zit het Griekse voetbal in een diepe crisis, net als het hele volk. Mensen die onder een brug slapen, bedelaars aan de verkeerslichten – daar huiver je van. Toch is het één van de mooiste landen waar ik ooit ben geweest. Het beviel me daar enorm. Behalve de sportieve voldoening heb ik er ook mentaal veel kunnen loslaten. Veel beter kon ik toen niet zitten met mijn gezin. Nu ik erover nadenk: raar eigenlijk dat ik Larissa heb afgewezen...”

Deze keer lijkt Mathijssen dus wél toe te happen. Hij reisde donderdag naar Griekenland om er te spreken met Larissa.

Overzicht trainerscarrière:

2001-2004 Sint-Truiden

2004-2007 Charleroi SC

2007-2009 Club Brugge

2009-2010 Sporting Lokeren

2010 Charleroi SC

2010-2011 Germinal Beerschot

2011-2013 Beerschot AC

2013-2014 Fostiras FC

2014-2015 Oud-Heverlee Leuven

2016-2017 Westerlo