Boeren, burgers, buitenlui op Avond 4 Daagse Altweerterheide

Regio Boeren, burgers en buitenlui. Dat is het thema van de avond vierdaagse in Altweerterheide van dinsdag, 5 tot vrijdag 8 september. In kleine, verrassende pop up acts komen de bijzondere verhalen van di... Lees verder