Opnieuw meer brandstichting in Limburg na jarenlange daling

De mergelgrotten van Kanne, de Ritz Building in Hasselt, en gisteren ook kasteel Rochendaal in Bevingen. Op korte tijd werd er in heel wat iconische Limburgse gebouwen brandgesticht. Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aantal opzettelijke brandstichtingen weer ‘aanwakkert’, na een jarenlange daling. Bovendien is er een grote ‘grijze zone’, aangezien bij een derde van de branden de oorzaak onbekend blijft.

In 2010 werd er in Limburg op 323 plaatsen opzettelijk brandgesticht. Dat aantal daalde jaar na jaar, tot in 2014 (215 brandstichtingen). De laatste jaren is er echter weer een lichte stijging, tot 232 ...