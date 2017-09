Woestijnvis volgde een jaar lang de recherche van Genk

Vilvoorde / Genk -

Vorige donderdag is op VIER het derde seizoen van ‘De Recherche’ van start gegaan, waarin opnieuw rechercheurs in Gent werden gevolgd. Vanaf donderdag zien we om de andere week hun Limburgse collega’s van Genk aan het werk. Programmamakers Elise Nijs (35), Jokelien Vanden Broucke (31) en Ischa Clissen (25) van Woestijnvis liepen en reden een jaar lang in het spoor van de Carma-rechercheurs.