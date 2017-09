Maryna Zanevska geeft op in eerste ronde ITF Biarritz

Maryna Zanevska (WTA 107) heeft woensdag opgegeven in de eerste ronde van het ITF-toernooi in Biarritz (gravel/80.000 dollar). Ze gooide de handdoek in de ring nadat ze de eerste set met 7-6 (7/2) verloren had van de Amerikaanse Chiara Scholl (WTA 385).

De 24-jarige Zanevska begon als eerste reekshoofd aan het toernooi in Frankrijk en liep snel uit naar een 4-0 voorsprong in de eerste set. Toch ging de set nog in de tiebreak naar de 25-jarige Scholl, waarna Zanevska de strijd staakte na 1 uur en 6 minuten.

In de tweede ronde speelt Scholl tegen de winnares van het duel tussen de Australische Isabelle Wallace (WTA 287) en de Zwitserse veterane Patty Schnyder (WTA 199).

Dinsdag verloor Zanevska ook al in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met de Française Alizé Lim moest ze het onderspit delven tegen het Franse duo Audrey Albie en Marine Partaud. De setstanden waren 6-4, 2-6 en 11/9 in de supertiebreak.

Zanevska was de enige Belgische die aanwezig was in het Frans Baskenland. Vorig jaar won ze in Biarritz nog het dubbeltoernooi met de Russische Irina Khromacheva.