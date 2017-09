“Het sociale leven is tien keer sterker in Ethiopië”

Liège / Tongeren -

“Ja, er is nog armoede in Ethiopië. Het land is echter veel beter af dan de meeste Afrikaanse landen. Als je de 53 Afrikaanse landen vergelijkt, dan staat Ethiopië in de top vijf. Ethiopië is een georganiseerde staat met een sterke structuur, iets wat absoluut nodig is. Dat brengt veiligheid, stabiliteit, economische groei. Allemaal nodig voor je aan armoedebestrijding kan beginnen.” Geboren Tongenaar Jan Jackers is even in België waar hij in zijn uitvalsbasis in Luik verblijft. Heel wat Europese toeristen - van backpackers tot expats die een dagje de drukte van hoofdstad Addis Abeba willen ontvluchten - hebben al de weg gevonden naar zijn Viewpoint Lodge in Debre Zeit, ten oosten van Addis Abeba.