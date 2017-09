Brussel -

‘Was opa een nazi?’ Zo heet het spraakmakende boek dat vandaag wordt voorgesteld in het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Maatschappij (CEGESOMA), in aanwezigheid van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). “De afgelopen jaren krijgen we alsmaar meer vragen van kinderen en kleinkinderen”, zegt historicus Koen Aerts (UGent). “Nu de protagonisten haast allemaal overleden zijn, krijgen zij de ademruimte om luidop de vraag te stellen wat hun vader of grootvader precies fout heeft gedaan tijdens de oorlog.”