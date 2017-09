PXL bouwt kunstschool van 15 miljoen euro

Hasselt -

Aan de Grote Ring in Hasselt komt PXL met een nieuwe kunstschool van 15 miljoen euro. “Wij staan als provincie borg voor de lening omdat de grond van ons is”, zegt gedeputeerde Frank Smeets (CD&V) die ook voorzitter is van de school. “De school is de jongste jaren zo sterk gegroeid dat we wel moeten uitbreiden.”