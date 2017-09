“Niet in strijd met katholieke leer”

Sint-Truiden -

De Belgische tak van de Broeders van Liefde blijft bij zijn standpunt over euthanasie bij psychiatrische patiënten die niet terminaal zijn: dit kan, maar alleen bij zeer grote uitzondering. Ze volgen dus hun generale overste en wereldwijde baas René Stockman niet. Vraag is hoe het Vaticaan zal reageren. “Onze visietekst is niet in strijd met de katholieke leer”, vindt Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de vzw van de Broeders van Liefde die de psychiatrische ziekenhuizen runt. Die visietekst is eigenlijk een wereldprimeur.