Elke dag moet een burenruzie gesust worden

Hasselt -

Vorig jaar zijn er 390 dossiers geopend bij de verschillende diensten voor burenbemiddeling in Limburg. Meer dan één per dag dus. Ondertussen biedt de politie of het gemeentebestuur in meer dan de helft van de Limburgse gemeenten die hulp aan. “Een bemiddelaar zal het conflict niet oplossen, maar er wel proberen voor te zorgen dat de buren zelf tot een oplossing komen”, zegt Esther Van Eynde van politiezone Limburg Regio Hoofdstad. In gemiddeld zeven op de tien dossiers komt die wapenstilstand er ook.