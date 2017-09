Actrice Rebel Wilson krijgt 3,6 miljoen van mediabedrijf voor eerroof

De Australische actrice Rebel Wilson heeft van de rechter gelijk gekregen in haar zaak tegen het Australische mediabedrijf Bauer Media. Dat moet de actrice nu 3,6 miljoen Amerikaanse dollar betalen voor laster en eerroof.

Het hooggerechtshof in Melbourne oordeelde woensdag dat de berichtgeving in Women’s Day en Australian Women’s Weekly de actrice ernstige schade hebben toegebracht en dat ze daarvoor een “substantieel” bedrag voor moet krijgen.

Rebel Wilson (37) speelt onder meer mee in ‘Pitch Perfect’ en ‘Bridesmaids’. Het was na ‘Pitch Perfect 2’ dat de magazines van Bauer Media een reeks artikels hebben gewijd aan de actrice, waarin onder andere haar leeftijd, naam en afkomst in vraag werden gesteld. Wilson meende dat ze door de internationale aandacht voor de aantijgingen van de magazines belangrijke filmopdrachten aan haar neus heeft zien voorbijgaan. Daarop sleepte ze de mediagroep voor de rechter.

De jury volgde alvast de standpunten van Wilsons advocaten en oordeelde dat er effectief sprake was van een lastercampagne tegen de actrice en dat die negatieve publiciteit impact heeft gehad op haar carrière.

Goede doel

“Je bent maar voor een korte tijd populair in Hollywood (...) Ze hebben twee jaar afgepakt van wat ik graag doe en dat is mensen entertainen en aan het lachen brengen”, zei Wilson in een eerste reactie op de uitspraak woensdag.

Nog voor de uitspraak van woensdag had ze gezegd dat ze het bedrag zou overmaken aan een goed doel.