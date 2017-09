Vrouw vindt paard zwaar toegetakeld terug in wei

Het was een onaangename dag maandag voor de Londerzeelse Annick. De vrouw vond namelijk haar paard Da Vinci zwaar toegetakeld terug in haar wei. “Ik denk dat ze mijn paard hebben willen stelen”, zegt ze aan VTM NIEUWS.

Zo’n twee weken geleden hing er al een verdachte persoon rond het terrein van Kerremans. De persoon riep naar de paarden, maar verder gebeurde niks. Maar gisteren heeft Annick haar paard zwaar verwond teruggevonden in datzelfde terrein. “De omheining van mijn paardenwei is kapotgemaakt, waardoor mijn paarden naar aangrenzende weien zijn gelopen. Ook in die weiden was de omheining stuk. Ik denk dat ze mijn paarden hebben willen stelen”, zegt ze.

Het paard zelf was er erg aan toe toen Annick hem vond. Volgens de verzorgende dierenarts leed Da Vinci te veel, waarna hij het dier liet inslapen. De politie werd ook verwittigd en kwam vandaag ter plaatse. Er is ondertussen een onderzoek geopend maar de politie sluit een ongeval niet uit.

