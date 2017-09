Automobilist crasht na achtervolging

Bree / Meeuwen-Gruitrode - Een automobilist crashte in de nacht van maandag op dinsdag in de Leemakkerstraat in Gruitrode na een politieachtervolging. Die startte in Bree en eindigde rond 1.40 uur in een smal straatje. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man bleek niet gewond. Hij was wel onder invloed.

Een patrouille van de politie Carma merkte het voertuig op in de nacht van maandag op dinsdag aan de Rode Kruislaan in Bree. Ze wilden tot een controle overgaan, maar toen ze de automobilist van de kleine bestelwagen wilden laten stoppen, stoof hij ervandoor.

De achtervolging werd onmiddellijk ingezet richting de Vostert in Bree. Terwijl de agenten de chauffeur op de hielen zaten, riepen ze versterking van collega’s in. Uiteindelijk eindigde de achtervolging met een crash in de Leemakkerstraat in Gruitrode. Net voor het begin van een bosrijke omgeving, ter hoogte van het kruispunt met de Hendrik van Merodestraat, verloor de vluchter de controle over het stuur. Hij ging van de weg, knalde tegen enkele paaltjes en katapulteerde vervolgens tot in het bos waar het voertuig op zijn flank tot stilstand kwam.

Geen arrestatie

De twee achtervolgende politiepatrouilles contacteerden onmiddellijk de hulpdiensten en haalden er een bevrijdingsteam bij, omdat ze vreesden dat de dertigjarige automobilist uit Meeuwen-Gruitrode gekneld zat. Dat bleek niet het geval. De man was lichtgewond en zat onder invloed achter het stuur. Waarschijnlijk pleegde hij daarom vluchtmisdrijf. Er zijn meerdere verkeersinbreuken vastgesteld en die zijn aan het proces-verbaal toegevoegd. De dertiger werd niet gearresteerd.

Omdat de agenten van de zone Carma betrokken partij waren, kwam een ploeg van de naastgelegen zone Maasland voor de vaststellingen van het ongeval.