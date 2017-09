Voormalige Engelse bondscoach is nieuwe trainer van Christian Benteke bij Crystal Palace

Roy Hodgson is de nieuwe trainer van Crystal Palace. Dat maakte de club van Rode Duivel Christian Benteke en Jason Lokilo dinsdag bekend. De 70-jarige Engelsman volgt de maandag ontslagen Nederlander Frank De Boer op. Na vier nederlagen is Crystal Palace de hekkensluiter in de Premier League.

Hodgson zat zonder job nadat hij na het verlies in de achtste finales op het EK 2016 tegen IJsland opstapte als Engels bondscoach. In de Premier League was de ex-trainer van Inter Milaan (1995-1997) al bij Blackburn Rovers (1997-1998), Fulham (2007-2010), Liverpool (2010-2011) en West Bromwich Albion (2011-2012) aan de slag. In de jaren zestig speelde Hodgson nog voor de jeugd van Crystal Palace, maar het eerste team haalde hij er nooit.