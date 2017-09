Een droom voor muziekliefhebbers: Hasselt krijgt nieuwe platenzaak met koffiebar

Hasselt - Voor het eerst in jaren is er een nieuwe platenzaak in Hasselt. ‘Just for the record’ is een tweedehandsvinylzaak gecombineerd met een koffiebar. Muziekliefhebbers kunnen er snuisteren tussen oude platen en ook hun eigen platen verkopen.

“We proberen een bepaalde sfeer te creëren waarbij het voelt alsof mensen thuiskomen in hun eigen woonkamer”, zegt zaakvoerder Andy Surlereaux. “’Just for the record’ is zo veel meer dan een platenwinkel. We willen bijvoorbeeld ook een platform zijn voor beginnende artiesten. Zo gaan we binnenkort samenwerken met de Muziekodroom.” ‘Just for the record’ is een pop-up concept en blijft open tot maart 2018.