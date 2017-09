Stad informeert buurt vanavond over asbest in Ritz

Hasselt - Vanavond om 20.30 uur krijgen de buren die in de veiligheidsperimeter rond de afgebrande Ritz Building in Hasselt wonen extra uitleg op een infovergadering. Die gaat door in de gebouwen van De Scheepvaart in de Havenstraat. Tegen die tijd zouden de resultaten van de bijkomende asbesttesten bekend zijn.

Volgens Hasselts burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) bevestigen de eerste stalen alvast dat er asbest aanwezig was in het pand. In het gebouw werden drie brandhaarden gevonden, wat wijst op kwaad opzet.

