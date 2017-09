Brandweer haalt modelvliegtuig uit boom in Hees

Bilzen - Het is eens iets anders dan een kat. De brandweer haalde maandag in Hees een modelvliegtuig uit een boom. Het toestel hing sinds zondag in de takken. Maar maandag dreigde het tuig, dat ruim 4 kilo weegt, op de weg te vallen.

De brandweer rukt normaal niet uit om drones of modelvliegtuigen uit de takken van bomen te halen. Maar toen de eigenaar maandag liet weten dat het modelvliegtuig al enkele meters was afgedaald, werd toch beslist om richting Maastrichterstraat te rijden.

“Dit toestel was met een camera uitgerust. De eigenaar kon dus heel goed zien wat er aan de hand was. Het risico dat een weggebruiker verrast zou worden door het toestel, was reëel. Daarom haalden we het uit de boom”, klinkt het bij de brandweer.