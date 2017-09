Tijdens een concert in Houston is de Amerikaanse zangeres Janet ­Jackson (51, foto) emotioneel geworden. Ze barstte in tranen uit na ‘What About’, een nummer uit 1997 dat over huiselijk geweld gaat. “Dit liedje gaat over mij”, snikte ze. Vermoedelijk hadden haar tranen te maken met haar recente scheiding van Wissam Al Mana, de vader van haar negen maanden oude zoontje ­Eissa.