Limburger is wereldkampioen hengelen

Overpelt - Luc Thijs mag zich de nieuwe wereldkampioen klassiek hengelen noemen. De 44-jarige Overpeltenaar behaalde in Ronquières goud in het individuele klassement en pakte als klap op de vuurpijl ook nog eens goud met België in het landenklassement. “Een droom die werkelijkheid wordt.”

Exact tien jaar geleden had ons land voor het laatst een wereldkampioen vissen. Toen was Guido Nulens de gelukkige, nu valt Luc Thijs dus die eer te beurt. Na twee dagen vissen op het kanaal Brussel-Charleroi boven het hellend vlak van Ronquières was de Limburger de beste van 190 deelnemers. “In twee dagen kon ik in totaal 17 kilogram vis vangen. De nummers twee en drie bleven steken op 12 en 11,5 kilo.”

Thijs, technisch tekenaar in de bedrijfsbouw, begon op zijn zesde met de hengelsport. Hij was er tijdens zijn puberjaren even tussenuit, maar pikte de draad weer op. Intussen heeft hij drie WK’s en drie EK’s achter de rug. Niet zonder succes. “Dit jaar won ik nog zilver op het EK in Italië, zowel individueel als in het landenklassement. Maar goud op het WK? Daar had ik nooit van durven dromen.”

Thuisvoordeel

Het geheim van de gouden medaille schuilde volgens Thijs in de goede voorbereiding van het Belgische team. “We zijn met de nationale ploeg een aantal keer op prospectie geweest. We hebben er geoefend en hebben ons oor te luister gelegd bij de lokale vissers. Zo leerden we het water beter kennen. Het thuisvoordeel heeft dus de doorslag gegeven.”

Ook de tactiek speelde een rol. “Al de hele week werd er intensief getraind op het kanaal. Daardoor werd de vis wantrouwig. Het kwam er dus op aan om heel secuur te werk te gaan.”

Thijs richt zijn hengel nu nog op het Belgisch kampioenschap dat dit weekend in Gent betwist wordt. Daarna staat ook nog het BK Interclub in Luik op het programma.