VIDEO. Ritz Building in Hasselt gaat in de vlammen op: vermoedelijk asbest vrijgekomen

Hasselt - De Ritz Building aan de kanaalkom in Hasselt is maandagavond volledig uitgebrand. Getuigen zagen kort na 21 uur eerst een rookontwikkeling. Al gauw stond de vroegere discotheek volledig in brand. Volgens de politie werden er omwonenden geëvacueerd. De brand is inmiddels onder controle. De hulpdiensten onderzoeken wel nog of er ook asbest is vrijgekomen.

De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling en felle geurhinder. Bewoners van het appartementsgebouw dat naast de voormalige danstempel ligt, werden geëvacueerd.

De Hasseltse brandweer kreeg voor de bluswerken hulp van andere korpsen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Aanvankelijk kregen ze het vuur vrij snel onder controle, maar tijdens het ventileren flakkerden de vlammen weer op. Pas omstreeks 23.30 uur raakte de brand volledig onder controle.

Er vielen geen gewonden maar de vroegere discotheek, die sinds 2013 leegstaat, is volledig verwoest.

“Omdat het over een leegstaand gebouw gaat hebben we niemand moeten evacueren uit dat pand”, verduidelijkt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). “Het parket is intussen een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.”

Foto: Tom Palmaers

Asbest

De hulpdiensten onderzoeken of er ook asbest is vrijgekomen na de brand van maandagavond. In de buurt worden stalen genomen, die onderzocht worden in een labo. Directe buren van de Ritz krijgen alvast het advies om dinsdagmorgen niet in hun tuin te komen. Mogelijk zijn asbestdeeltjes immers in het binnengebied tussen de Kempische Steenweg en de Kempische Kaai neergedwarreld. Vermoed wordt dat de staalnames in de loop van de ochtend duidelijkheid zullen opleveren. De buurt wordt dan verder geïnformeerd door de stad Hasselt.

Uitslaande brand aan de Ritz #Hasselt. Hou ramen en deuren gesloten in de omgeving! — Politie LRH (@PolitieLRH) 11 september 2017

Brand aan de Kanaalkom in #Hasselt is onder controle. De brandweer is aan het nablussen. Volg @stadhasselt voor meer info de komende uren. — Politie LRH (@PolitieLRH) 11 september 2017

Foto: Tom Palmaers

Foto: Tom Palmaers