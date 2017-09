De Wever: “Wij veranderen helemaal niet van strategie”

De N-VA steekt het communautaire verhaal niét in de diepvries. Dat verklaarde partijvoorzitter Bart De Wever - die momenteel op werkbezoek is in Marokko - maandagavond voor de camera van Terzake. “Wij veranderen helemaal niet van stategie. Confederalisme is de essentie van onze partij en dat blijft zo. Alleen is de vraag hoe je zoveel mogelijk kiezers overtuigt om aan die essentie te kunnen voldoen.”

De N-VA-voorzitter is niet opgezet met de kritiek van Vlaams Belang en Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters (ex-N-VA) dat de N-VA het communautaire opnieuw voor vijf jaar laat varen. “Ik stel vast dat ik een uitspraak doe (in Het Laatste Nieuws, red.) en dat daar telkens weer commotie rond ontstaat en dat ik het dan weer moet komen uitleggen om de puntjes op de i te zetten”, klonk het wat geërgerd.

“De hoofdopdracht van N-VA is om aan de Vlaamse kiezer te geven wat die wil. Dat is een ander beleid in economie, veiligheid en de bescherming van onze identiteit en ‘way of life’“, stelde De Wever. “Wie ooit een zelfstandig Vlaanderen wil zien heeft maar één opdracht, en dat is zoveel mogelijk kiezers vergaren. Men kan mij niet verwijten dat we zoveel mogelijk mensen willen overtuigen.”

“Geloofwaardigheid te grabbel”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken bleef maandagavond bij zijn standpunt dat de N-VA haar Vlaamse agenda bevriest. “N-VA zal België niet veranderen, maar België heeft de N-VA veranderd. De geloofwaardigheid van De Wever ligt te grabbel. De situatie is eigenlijk absurd, maar hij raakt daar blijkbaar mee weg”, klonk het.

Van Grieken stak ook opnieuw de hand uit naar Hendrik Vuye en zijn bondgenote in de Kamer Veerle Wouters. De ex-N-VA’ers willen dat aanbod eerst “rationeel bekijken”, zei Vuye in Terzake. “Wij gaan er alles aan doen om het communautaire op de agenda te krijgen, maar er zijn wel grote verschillen tussen ons, Veerle en ik zijn geen Vlaams Belangers”, klonk het. “Er zijn ook andere mogelijke partners zoals Lijst Dedecker. We gaan nu alles rationeel bekijken en voorbereiden. We gaan niet omwille van een communicatie van De Wever plots alle plannen op tafel leggen.”