Burn-outcoaches binnenkort verplicht in bedrijven met minstens 100 werknemers

Hasselt -

Vanaf 2018 zijn burn-outcoaches verplicht in bedrijven met meer dan 100 werknemers. Dat is zo beslist in het Zomerakkoord van regering Michel. Dit wordt één van de preventiemaatregelen in het bestrijden van burn-outs in organisaties. In het Hasselts bedrijf Ucare hebben ze al enkele erkende coaches die het bedrijf ondersteunen.