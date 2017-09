Nieuwe plannen voor tumuli: kunstzinnig of “verminking van beschermde monumenten”?

Heers -

Kunstenares Elise Eeraerts (31) heeft ambitieuze plannen om twee Gallo-Romeinse grafheuvels in Heers beter bekend te maken bij het grote publiek. De Antwerpse is de laureate van de Meesterproef van de Vlaamse bouwmeester. Opmerkelijk is dat ze in de grafheuvel van Gutshoven een achthoekig figuur wil laten uitgraven. Voor het zover is, onderzoekt eigenaar provincie Limburg eerst de haalbaarheid van de plannen. Intussen is ook niet iedereen even opgezet met de plannen.