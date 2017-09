Pieter Timmers kiest voor opvallende trainingsmethode

Pieter Timmers geniet momenteel van zijn laatste dagen vakantie voor het nieuwe zwemseizoen weer begint. Pas in december staan de eerste kampioenschappen op het programma en het grote doel is het EK volgende zomer, maar topzwemmers kunnen niets aan het toeval over laten en dus pikt de Limburger nu al elk vrij moment mee om zelfs op vakantie met vrouw Elle en dochtertje Jutta in het Spaanse Benisa, in de buurt van Benidorm, wat te trainen. Al levert dat met een opblaas-flamingo wel vreemde beelden op...