Negen Vlamingen krijgen al meer dan 40 jaar een werkloosheidsuitkering

Langdurige werkloosheid neemt af in Vlaanderen. Zo’n 10.453 Belgen zijn al meer dan 20 jaar werkloos, onder wie 964 Vlamingen. Negen Vlamingen stempelen al meer dan 40 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) die Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Onder die 964 langdurig werkloze Vlamingen zijn er 605 mensen die tussen de 20 en 25 jaar stempelen, 235 tussen de 25 en 30 jaar en 115 mensen tussen de 30 en 40 jaar. En negen mensen zijn al langer dan 40 jaar werkloos, onder hen zes mannen en drie vrouwen.

Het is bovendien niet omdat iemand geregistreerd staat als langdurig werkloos dat hij of zij helemaal niet actief geweest is in die periode. Het is mogelijk dat ze als vrijwilliger of in een PWA-stelsel aan de slag (geweest) zijn. Ook kunnen ze in al die jaren wel kortere periodes gewerkt hebben. Als mensen minder dan drie maanden gewerkt hebben, wordt dit namelijk niet verrekend in de totale werkloosheidsduur.

Hoe is dit mogelijk?

Minister Muyters legt uit dat de meeste werklozen kampen met meervoudige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen. “Ze beschikken niet meer over de door werkgevers gevraagde competenties en werkhouding. Naast hun beperkte fysieke of psychische geschiktheid spelen armoede, mobiliteitsproblemen, gebrek aan kinderopvang en zorgtaken een rol.”

Of dergelijke situaties ook in de toekomst nog mogelijk zullen blijven, is nog maar de vraag. De VDAB, die tegenwoordig de controle uitvoert in plaats van de RVA zelf, hanteert namelijk strengere regels voor werklozen.

In mei van dit jaar waren er 209.172 werklozen in Vlaanderen, een klein derde hiervan zit minder dan een halfjaar zonder job, de meerderheid (184.015 Vlamingen) is maximaal vijf jaar werkzoekend.