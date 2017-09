Zwarte slingbacks met witte riempjes waarop J’adiore in hoofdletters staat: we hebben het over het hipste schoeisel uit de collectie van het Franse modehuis Dior. Voor een paar betaal je 730 euro, maar je mag gerust zijn dat de schoenen met de grootste zorg zijn gemaakt. Dat bewijst Dior met een filmpje van het productieproces.