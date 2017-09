Greenpeace klaagt regering aan: “Beslissing om naar rechter te gaan is soms gewoon noodzakelijk”

Het initiatief van Greenpeace om de Vlaamse en Waalse overheid in gebreke te stellen over de luchtkwaliteit is een “heel begrijpelijke beslissing”. Dat stelt de vzw Klimaatzaak, die eerder al een gelijkaardig stap had gezet in het Klimaatdossier. “Je kan niet blijven discussiëren over punten en komma’s”, klinkt het. “Soms moet je gewoon beslissen om naar de rechter te gaan.”

Greenpeace heeft maandag een ingebrekestelling gestuurd naar Vlaamse en Waalse ministers van Milieu, Joke Schauvliege en Carlo Di Antonio. De milieuorganisatie verwijt hen “schuldig verzuim”, omdat ze de burgers onvoldoende zouden beschermen tegen de zware impact van vervuilde lucht op onze gezondheid. Als Greenpeace binnen de maand geen afdoend antwoord op de ingebrekestelling krijgt, stapt de organisatie naar de rechter.

Het nieuws doet denken aan de vzw Klimaatzaak, die op 1 december 2014 de Belgische Staat en de drie Gewesten in gebreke had gesteld voor hun klimaatbeleid. “Wij staan dan volledig achter het initiatief van Greenpeace”, reageert Sarah Van Riel van Klimaatzaak maandag. “Uiteindelijk streven we hetzelfde doel na, ook al gaat het om een verschillend dossier.”

Van Riel zegt dat Greenpeace niet met Klimaatzaak overlegd heeft over de maandag verstuurde ingebrekestelling. Maar ze noemt die stap wel “heel begrijpelijk”. “Je kan niet blijven discussiëren over punten en komma’s. Als je wilt dat er iets gebeurt, moet je op een bepaald moment gewoon beslissen om de zaak door een rechter te laten bekijken.”

In de procedure van Klimaatzaak zit intussen echter maar weinig beweging. Eind april 2016 had de Vlaamse regering cassatieberoep aangetekend tegen de beslissing dat het proces in het Frans gevoerd wordt. Sindsdien is het wachten op een uitspraak, zegt Van Riel. “We weten niet wanneer die uitspraak zal vallen. Maar de kans dat het op korte termijn gebeurt lijkt wel vrij groot te zijn, omdat we al iets voorbij de gemiddelde duurtijd van de procedure zitten.”