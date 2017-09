Lommelaar wint 1,5 miljoen euro met de lotto

Lommel - In het Lommelse Total-tankstion is een klant heel gelukkig. Hij speelde er in de week van 15 juli een winnend Lotto-biljet. De zes winnende cijfers leverden hem 1.500.005 euro op.

De winnaar wenst anoniem te blijven. Het gaat om een 55-plusser uit Limburg die al sinds de jaren 1970 meespeelt. Hij is ook een reisliefhebber. Een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij zette deze morgen de uitbaters van het tankstation in de bloemetjes. «Voor ons is het de eerste keer dat we een Lotto-winnaar mogen vieren»,luidde het.