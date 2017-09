WNBA. Emma Meesseman haalt met Washington Mystics halve finales van play-offs

Emma Meesseman heeft zich met de Washington Mystics geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de WNBA.

Meesseman en co stootten door dankzij een 68-82 (rust: 41-35) zege tegen New York Liberty in de tweede ronde (met rechtstreekse uitschakeling). Bijna 10.000 basketfans woonden het duel in Madison Square Garden zondag bij. De Belgian Cat stond 36 minuten op het terrein en was daarin goed voor vijf punten en vijf rebounds.

In de halve finales wacht (in een best-of-five) Minnesota Lynx, de beste ploeg uit de reguliere competitie. De tweede halve eindstrijd gaat tussen titelverdediger Los Angeles Sparks en Phoenix Mercury.