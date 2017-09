VIDEO. Livio Loi houdt alleen sleutelbeenbreuk over aan horrorcrash

Livio Loi maakte zaterdag tijdens de kwalificatie van de Moto3 in Misano een horrorcrash. De 20-jarige Helchterenaar kon de motor van de vallende Rodrigo niet ontwijken en werd als een raket in de lucht gekatapulteerd. Loi had veel geluk dat hij alleen een sleutelbeenbreuk opliep.

De kwalificatie van de Moto3 zat er bijna op, toen het nog misliep voor Loi. De Limburger zat in het wiel van Rodrigo, toen de Argentijn in de fout ging. Rodrigo schoof weg en The Sniper kon geen kant meer op. Hij knalde op de motor van Rodrigo, schoot de lucht in en kwam met een harde kwak op het asfalt terecht. Wonder boven wonder stapte Loi zelf van de baan, waarna hij naar het medisch centrum werd overgebracht. Daar stelden ze een sleutelbeenbreuk vast. “Het was een enorme klap”, zuchtte Loi. “Ik mag me gelukkig prijzen dat ik niet meer averij heb opgelopen. Mijn pak heeft z’n werk goed gedaan. De airbags zijn op het juiste moment geploft.”

Kwaad op Rodrigo

Deze blessure kon voor Loi, die de laatste GP’s weer voor de podiumplaatsen meestreed, op geen slechter moment vallen. “Echt klote”, sakkert hij. “Ik ben vooral kwaad op die Rodrigo. Hij is niet aan zijn proefstuk toe. De bocht ervoor was ie al bijna op dezelfde manier onderuit gegaan. Nu zal hij het wel begrepen hebben, dacht ik nog. Niet dus. Ik zat in volle acceleratie, kon geen kant meer op.”

Loi gaat vandaag onder het mes in Antwerpen. Er wordt een plaat op de breuk bevestigd, zodat de genezing sneller kan verlopen. “Aragon (over twee weken, nvdr) komt te vroeg, maar in Japan (15 oktober, nvdr) sta ik weer aan de start.”

In de MotoGP blijft de spanning intussen te snijden. Marc Marquez won in Misano, nadat hij Petrucci nog in de laatste ronde te grazen nam. De Spanjaard wordt nu opnieuw WK-leider, met evenveel punten als Andrea Dovizioso die gisteren derde finishte.