Tegenvaller voor Koen De Bouw: alweer weg uit Hollywood

Een tegenvaller voor Koen De Bouw (52): hij hoeft niet meer terug te vliegen naar de States voor het tweede seizoen van de televisieserie The Last Tycoon. Amper enkele ­weken na de start van het eerste seizoen in juli zet streamingdienst Amazon de fictiereeks al stop. Gemengde kritieken en een strategiewijziging in de programmatie van Amazon deden The Last Tycoon de das om.

De serie werd gebaseerd op de laatste onafgewerkte roman van F. Scott Fitz­gerald, de schrijver van The Great Gatsby. In 1976 werd er al een film van gemaakt, met Robert De Niro en Jack Nicholson. The Last Tycoon volgt de concurrentiestrijd tussen twee studiobonzen in het Hollywood van de jaren dertig. Met Kelsey Grammar (Cheers, Frasier) en Matt Bomer (White Collar, Magic Mike) had Amazon twee grote vissen gestrikt voor de hoofdrollen.

De Bouw speelde Tomas Szep, het hoofd van de veiligheidsdienst van Grammers personage. Een belangrijke bijrol en goed voor De Bouws eerste acteerjob in de VS. Maar daar komt nu dus een einde aan. Slecht nieuws voor De Bouw, die eerder rollen in Amerikaanse succesreeksen als 24 en Homeland door zijn vingers zag glippen.

Zelf hoopte hij nu op meer: Koen De Bouw had gezegd dat hij geen neen zou zeggen tegen een tweede seizoen van The Last Tycoon.