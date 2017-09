Bestuurder crasht in vitrine van tandarts en vlucht weg

Diepenbeek - Een bestuurder is zondagmiddag in Diepenbeek de tandartspraktijk van Sofie Vanheusden binnengereden. Hij ramde de vitrine, schakelde vlug in achteruit en scheurde dan weer weg.

Verschillende getuigen zagen het ongeval echter gebeuren. Zij konden aan de politie een beschrijving geven van de wagen. Vermoedelijk gaat het om een Volkswagen Golf. Ook een deel van de nummerplaat kon door alerte getuigen genoteerd worden. Bovendien vond de politie enkele bruikbare brokstukken terug tussen de ravage.

Door de klap was de bank van de wachtzaal naar voor geschoven. Omdat het ongeval op zondagmiddag gebeurde, was er niemand in de praktijk en raakte gelukkig ook niemand gewond.

Brandweerzone Zuid West Limburg moest wel ter plaatse komen om de vitrine voorlopig dicht te timmeren. De tandartspraktijk kan deze week weer gewoon open.