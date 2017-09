Derbykoorts: “KRC heeft meer kwaliteit, maar met breinaalden werd nog nooit een derby gewonnen”

De Dikke van Dale legt het vrij dunnetjes uit: een derby is heus veel meer dan ‘een sportwedstrijd tussen twee ploegen uit dezelfde plaats of streek’. Het is bijna per definitie een strijd op leven of dood. Figuurlijk dan, laat ons hopen dat de boodschap ‘Winnen of je gaat eraan’ van de Luikse ultra’s aan de spelers van Standard ook niet letterlijk bedoeld was.