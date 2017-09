Zonhovense winkel baadt al volop in kerstsfeer: “Met iets plezants kom je nooit te vroeg”

Zonhoven / Hasselt - Zaterdag hebben passanten van de Seizoenswinkel, op de grens van Hasselt en Zonhoven, wellicht een paar keren flink in de ogen moeten wrijven. De etalage van de winkel stond immers al flink uitgedost in kerstsfeer. Een beetje vroeg toch, nu het schooljaar pas van start is gegaan.

“Kerstmis is bijzonder arbeidsintensief en dan zeker de versiering in de winkel”, zegt zaakvoerder Petra. “Met onze hele ploeg bouwen we de kerstdecoratie op en nu hebben we al een tiental bomen klaar maar het worden er, tegen midden oktober, nog minstens drie keer zoveel. We willen ons echt tonen als kerstwinkel en dan moet je ook zorgen dat je bij de mooiere zaken bent.”

Begin september lijkt toch wel erg vroeg? “Het zomerseizoen is voorbij en dus komen herfst en winter eraan en houden mensen van gezelligheid. Daarnaast mikken we ook op de zelfstandigen uit de buurt die hun handelszaken willen versieren. Maar wees gerust, vanaf dat de eerste kerstbal hier in de boom hangt, komen mensen kijken of er nieuwe dingen tussenzitten. Kerstmis, daar houden de mensen gewoon van. Met iets plezants kom je volgens ons nooit te vroeg.”