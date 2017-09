Haspengouw Culinair en JCI oldtimer rally lokt veel volk naar Grote markt

Regio Ambiance in’ stad, Shop & The City en JCI Haspengouw verenigden afgelopen weekend de krachten. Zo organiseerden Ambiance In ’t Stad en Shop & The City voor de tweede maal Haspengouw Culinair op de Gro... Lees verder