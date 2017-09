Duitser Philipp Weishaupt strijkt 1 miljoen dollar op na zege in Grand Slam

Een jaar nadat hij met LB Convall de Grand Slam van Aken op zijn naam schreef, heeft de Duitser Philipp Weishaupt zondag in Canada met dezelfde hengst de Grand Slam van Calgary gewonnen. Het bracht hem 1 miljoen dollar op. Thierry Goffinet eindigde met de 11-jarige Zangersheide ruin Artuur JH Z op de 21e plaats en werd zo beste Belg.

Na de eerste ronde bleven er zeven combinaties op nul strafpunten staan. Maar de als voorlaatste gestarte Philipp Weishaupt was pas de eerste die de nul kon vasthouden. De Portugese Luciana Diniz kon met Fit For Fun nog een barrage afdwingen, maar zij liep vier strafpunten op waardoor ze naar de tweede plaats werd verwezen. De Amerikaans McLain Ward werd met het 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Azur HH derde. Begin april van dit jaar won dit duo nog de finale van de Wereldbeker in Omaha.

Gregory Wathelet, die in juli de Grand Slam van Aken won, liep in ronde 1 met de 13-jarige BWP-hengst Eldorado van het Vijverhof 8 strafpunten op en werd zo verwezen naar de 29e plaats. Op die manier komt hij niet meer in aanmerking voor de superpremie van 1 miljoen euro, voorzien voor de ruiter die drie Grand Slams achter elkaar kan winnen. Als hij in december de Grand Slam van Genève op zijn naam kan schrijven, strijkt hij nog wel 250.000 euro op.