Rafael Nadal overklast in finale kansloze Anderson en wint zijn derde US Open

Rafael Nadal (ATP 1) heeft met groot overmacht de mannenfinale van het US Open gewonnen. Het Spaanse topreekshoofd overklaste in New York de verrassende Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 32), bleef op en top geconcentreerd ondanks enkele vervelende roepers in het publiek en won eenvoudig in drie sets: 6-3, 6-3 en... 6-4. Het is na 2010 en 2013 zijn derde US Open en zijn zestiende grandslam in totaal. Voor Anderson was het zijn allereerste grandslamfinale.