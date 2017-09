Paola is 80 jaar: intimi getuigen over leven van jarige vorstin

lakenKoningin Paola viert vandaag haar tachtigste verjaardag. In alle luwte, zoals we haar kennen. We horen enkel nog van haar als ze weer eens is gevallen. Of als paparazzi haar op de Middellandse Zee hebben zien dobberen aan de zijde van koning Albert, met wie ze gelukkiger lijkt dan ooit. Maar ís dat ook zo? Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter sprak openhartig met intimi over Paola’s ­leven. “Ze dacht te genieten van een

zorgeloze oude dag, maar dat is haar niet gegund.”