“Belangrijk dat zo’n ingreep waarheidsgetrouw op tv komt”

Het nieuwe seizoen van ‘Spitsbroers’ is niet goed begonnen voor Roel Thevenage, het personage van Louis Talpe. Aan het einde van de eerste aflevering liep hij een open beenbreuk op na een tackle van een tegenstander. Vanavond gaat hij onder het mes in de hoop ooit terug op het voetbalveld te kunnen staan. Hij is alvast in goede handen, want achter het mondmaskertje van zijn arts gaat geen acteur schuil, maar orthopedisch chirurg Jan Truijen (46).