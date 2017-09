Alleen wie legaal het land binnenkomt, mag van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) nog asiel krijgen. Dat is nog geen wet, dat is wel duidelijk wat hij wil. De populairste politicus van Vlaanderen zei dat tijdens een preek voor eigen kerk, maar hij wist ook dat er pers in de zaal was. Achteraf hebben we veiligheidshalve nog eens gecontroleerd of we het wel goed begrepen hadden. Ja, dat was zo. Maar dat het bijna onmogelijk is om als asielzoeker het land legaal binnen te geraken, vertelde hij er niet bij voor die volle theaterzaal. Oké, je hebt programma’s waarbij we vluchtelingen in het buitenland halen. Dat systeem gaat al een minister of vier mee, maar telkens voor pietluttige aantallen. Francken trekt het nu op naar 1.000 voor 2018. Daarnaast kan je ook met een humanitair visum hier geraken en vervolgens asiel aanvragen. Francken heeft vorig jaar nog zo’n 1.200 van die visa gegeven, dat weten we sinds die rel met dat Syrische gezin dat er geen kreeg. Maar alles samen komen we met die ‘legalen’ aan een tiende van de zowat 18.000 asielzoekers die dit jaar toch ‘illegaal’ binnenkomen.

Francken is duidelijk zaadjes aan het planten. Ver buiten regeringskringen. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij iets lanceert, waar hij straks bondgenoten voor vindt. Eerder dit jaar moest hij zich van de premier nog excuseren bij Artsen zonder grenzen, omdat hij min of meer had gezegd dat reddingsoperaties op de Middellandse Zee asielzoekers aanzuigen. Intussen woedde er in Italië ook een hele discussie over ngo’s die iets te goede contacten hadden met smokkelaars. De Italianen hadden er zelfs spionnen voor over om het allemaal goed uit te zoeken. Uiteindelijk moesten de ngo’s een gedragscode ondertekenen. De Italiaanse tegenhanger van Theo Francken, Marco Minniti, een kale ex-communist uit Calabrië, is trouwens lang de politieke baas geweest van de Italiaanse inlichtingendienst. Dat de Italianen een overeenkomst hebben met (een deel van) Libië en dat er intussen ook nog nauwelijks boten tot in Europa geraken, heeft hij geregeld. Geen idee hoe, maar The New York Times herdoopte Minniti wel tot ‘Lord of the Spies’.

Voor een deel van zijn alleen-asiel-voor-legalen-verhaal krijgt Francken trouwens de vluchtelingenorganisaties aan zijn kant. Die vinden ook dat je asielzoekers best via veilige en legale wegen naar hier haalt. Dit is trouwens ook de enige manier om de smokkelaars zonder werk te zetten. Maar dan moeten we dringend iets doen aan die schandalige ‘opvangkampen’ in Libië. Daar durven de ngo’s zelfs niet naar toe. Degenen die sluw genoeg waren om die smokkelstop met Libië te bedisselen, moeten hun slinkse onderhandelingstechnieken dan ook maar inzetten om die kampen te sluiten. Spioneren toegestaan.