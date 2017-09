Coach Stijn Vreven kan opnieuw niet winnen met NAC Breda

NAC Breda wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in de Nederlandse Eredivisie. Het team van coach Stijn Vreven verloor zondag op de vierde speeldag met 2-1 bij AZ.

Helmer (55.) en Til (58.) troffen raak voor AZ, waarna Korte (84.) milderde voor NAC. Bij AZ speelde Stijn Wuytens de hele partij, net als Arno Verschueren aan de overzijde.

Leroy Labille sleepte met VVV Venlo in extremis een punt uit de brand bij Groningen. Mahi (15.), die kort na rust nog een penalty miste, zorgde voor de 1-0, maar Nwakali (90.+1) nette in de extra tijd de gelijkmaker.

Sparta Rotterdam versloeg FC Twente met 1-0. Goodwin (18.) was de maker van de winning goal. Loris Brogno, die de assist gaf voor de 1-0, werd bij Sparta kort voor affluiten naar de kant gehaald. Twente-doelman Jorn Brondeel keepte de hele match.

Utrecht hield tegen Roda JC de punten thuis (2-0). Van de Streek (2.) en Labyad (58.) deden de netten trillen voor de thuisploeg, waar Cyriel Dessers de beslissende pass gaf voor de tweede treffer. Aan de overzijde viel Jannes Vansteenkiste in de 54e minuut in.

NAC staat met één punt in de kelder van de stand. Utrecht (9 punten) is vierde, terwijl VVV (7 punten) achtste is. Sparta (5 punten) volgt op plaats twaalf. Twente en Roda JC pakten nog geen punten en sluiten de rij.