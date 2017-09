Rijk Truiens ziekenhuis wil niet in ziekenhuisnetwerk stappen

Sint-Truiden -

90 procent van de Vlaamse ziekenhuizen heeft al beslist om in een netwerk te stappen. Sint-Trudo is een van de uitzonderingen. “We vragen ons af of die netwerken er wel ooit gaan komen, want er is nog altijd geen wet”, zegt Luc Jenné, voorzitter van de raad van bestuur van Sint-Trudo. Dit ziekenhuis zit al jaren in de top vijf van de rijkste ziekenhuizen van Vlaanderen.