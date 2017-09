Nieuwe iPhone 8 herkent baasje

Hasselt -

Technologiebedrijf Apple stelt morgen op een grote persconferentie in Californië zijn nieuwe producten voor. Alle ogen zijn gericht op de details van de iPhone 8, een smartphone die qua design drastisch zou veranderen. Digitale speurneuzen zijn er naar eigen zeggen in geslaagd om nu al een heleboel informatie over de nieuwe smartphone naar boven te spitten. Gebruikers zouden hun iPhone 8 kunnen ontgrendelen via gezichtsherkenning. Analisten vrezen dan weer dat de winkeldatum vertraagd zal worden door mogelijke productieproblemen.