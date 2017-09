Overpelt -

Frituur Van Susteren uit Overpelt is al 50 jaar een vertrouwd gezicht op de kermissen in Noord-Limburg en de Kempen. De frituur werd al die tijd uitgebaat door drie zussen Jeanne, Palmyre en Anita. Maar eind oktober stoppen ze ermee. Hoog tijd dus om op de kermis in Overpelt even langs te gaan voor een goeie oude zak frieten.