Opnieuw twee agenten naar ziekenhuis na interventie in Borgerhout

Het kat-en-muisspel tussen de Antwerpse politie en een bepaalde groep jongeren uit Borgerhout houdt niet op. Zondagmiddag zijn er opnieuw inspecteurs geslagen, uitgejoeld en met projectielen bekogeld op het ondertussen beruchte Jan De Laetplein.

Het was om 14.14u dat er bij de 100-centrale een oproep binnenkwam van een man uit de Zendelingenstraat in Borgerhout. “Hij had problemen met zijn broer, die met een alcoholprobleem heeft”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Hij had de hulpdiensten gebeld omdat zijn broer ruzie had met de buren. Er werd onmiddellijk een ploeg aangestuurd en toen die ter plaatse kwam, kreeg één van de inspecteurs meteen een slag in het gezicht. De verdachte vluchtte daarna weg via de Florastraat en de Jan De Laetstraat. Eén van de inspecteurs zette te voet de achtervolging in. Die achtervolging bracht een groot aantal kijklustigen op de been. Op het moment dat onze collega de verdachte had bijgebeend en wilde arresteren, werd hij in de rug besprongen door iemand uit de groep toeschouwers en tegen de grond gewerkt. Meteen daarna is er wel iemand uit de toeschouwers gekomen die de aanvaller van de politieman trok. Maar ondertussen had de verdachte wel opnieuw de vlucht kunnen nemen. Hij liep een huis binnen, waar hij later door een aangestuurde SRT-ploeg kon worden opgepakt.”

Eieren

Terwijl de verdachte aan het Jan De Laetplein naar de combi werd gebracht werd de politie bekogeld met eieren. Dat gebeurde eerder in juni ook al op dezelfde plek. “Er werden ook anti-politieslogans geroepen”, zegt woordvoerder Lommaert. “Twee inspecteurs raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. [...] Vrij snel na het incident was alles opnieuw kalm.”

De man om wie de oorspronkelijke melding draaide, werd opgepakt. Volgens het Antwerpse parket gaat het om een man van 32. Hij werd eerst verhoord en zal naar alle waarschijnlijkheid voor de onderzoeksrechter worden geleid. Daarnaast werden ook nog twee jongeren bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.