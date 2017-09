Pintjes, champagne en helemaal ‘in ’t nieuw’: Froome geniet op weg naar Madrid

Zonder ongelukken is Chris Froome op weg naar Madrid naar zijn allereerste eindzege in de Ronde van Spanje. En dat kon de ploeg niet zomaar laten passeren. De Brit is van kop tot teen in het nieuw gestoken. Zijn rode leiderstrui had hij al, maar nu zijn ook de broekjes van Team Sky aangepast. Ze kregen een rode band aangemeten en Froomey mag naar Madrid rijden op een helrode Pinarello-fiets. En zoals dat ook gaat in de Tour naar de Champs-Elysées nipt de eindwinnaar ook in de Vuelta met zijn podiummetgezellen met champagne, maar met de ploegmakkers toost hij liever met een pintje. Schol, Chris!